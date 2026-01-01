Вернувшийся 17 января в Пулково самолет до Перми не сливал топливо в озеро Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Собеседники «Ъ-Прикамье» из авиационной отрасли опровергли появившуюся информацию о том, что 17 января самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Пермь, сбрасывал топливо над Ладожским озером.

Напомним, согласно данным Flightradar, рейс SU 6581 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из аэропорта Пулково (Санкт-Петербург) в аэропорт Большое Савино (Пермь), более часа совершал круги в воздухе, после чего вернулся в исходный аэродром. Пассажиров доставили в Пермь запасным воздушным судном.

В соцсетях и некоторых СМИ позже распространились сообщения о том, что лайнер Airbus якобы сбросил топливо над акваторией Ладоги. Однако, как уточняет Flightradar, рейс выполнялся на российском самолёте Sukhoi Superjet 100 с бортовым номером RA-89061.

Несколько действующих пилотов, имеющих опыт эксплуатации как Airbus, так и Superjet, пояснили изданию, что ни на одном из этих типов воздушных судов не предусмотрена система аварийного сброса топлива. По их словам, наиболее вероятное объяснение длительного полёта — выработка топлива в воздухе для снижения посадочной массы.

«Это стандартная процедура при возврате на аэродром вылета или при необходимости экстренной посадки, если самолёт превышает максимально допустимый вес для посадки», — отметил один из пилотов.

