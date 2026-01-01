В Перми закрыли купель для окунаний в Верхней Курье Её унесло сильным течением Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Эдуарда Соснина

В ночь Крещенских купаний, по информации из пресс-службы администрации Перми, функционировать будут лишь две специально подготовленные проруби — в Свердловском и Мотовилихинском районах. Традиционное место для купаний в Верхней Курье, расположенное на территории Богоявленского монастыря, в этом году будет недоступно.

Глава города Эдуард Соснин объяснил, что установленная и подготовленная ко Крещению купель была смыта сильным течением и движением льда. Несмотря на предпринятые усилия, вернуть конструкцию и обеспечить безопасный спуск в воду не удалось.При этом, как отметил мэр, богослужение в монастыре состоится, и все желающие смогут принять в нем участие.

Таким образом, для крещенских купаний будут открыты следующие места:

— на территории Бахаревского монастыря (ул. Пристанционная, 38) с 22:00 18 января до 05:00 19 января;

— на Мотовилихинском пруду с 22:00 18 января до 07:00 19 января.

На этих площадках будут обеспечены безопасные спуски к воде, а также будут нести дежурство спасательные бригады, медицинские работники и сотрудники полиции.

Как писал ранее «Новый компаньон», на Крещение в Пермском крае будут организованы десятки купелей во всех территориях. Список можно посмотреть здесь.

