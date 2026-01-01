В МЧС Прикамья рассказали о местах для окунания на Крещение
Будут работать 53 оборудованные площадки
В ночь на 19 января верующие православные отмечают Крещение Господне. Главным ритуалом этого праздника является освящение воды, проводимое как в церквях, так и на открытых водоемах. С этим связаны две распространенные традиции: получение освященной крещенской воды и символическое погружение в прорубь.
В местах Крещенского купания будут дежурить сотрудники Главного управления МЧС и Главного управления МВД по Пермскому краю, представители служб спасения города и края, работники муниципальных администраций, медицинские работники и добровольцы.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в этом году на водных объектах региона подготовлено 53 специальных места для Крещенских купаний. В Перми это три локации:
— территория Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38); работает с 22:00 18 января до 05:00 19 января;
— территория Богоявленского мужского монастыря Пермской епархии (Верхняя Курья, ул. 1-я линия, 53); с 22:00 18 января до 07:00 19 января;
— Мотовилихинский пруд — с 22:00 18 января до 07:00 19 января.
В Пермском муниципальном округе:
— п. Юго-Камский, пруд на р. Юг;
— д. Кочкино, р. Мулянка;
— с. Кольцово, р. Сыра;
— с. Курашим, пруд на р. Курашимовка;
— п. Юг, р. Юг, ул. Ленина, 6;
— д. Шульгино, Тиминский пруд.
В Березниках: п. Орёл на Каме, посёлки Романово и Турлавы.
В Березовском муниципальном округе: с. Таз-русский, пруд на реке Таз.
В Гайнском муниципальном округе: п. Гайны, река Кама.
В Горнозаводском муниципальном округе: п. Кусье-Александровский, река Койва.
В Губахинском муниципальном округе: п. Усьва, река Усьва.
В Добрянском муниципальном округе:
— Добрянский пруд в районе храма Рождества Пресвятой Богородицы, ул. Ленина;
— купель «Сладкий Лог», ул. Кирова;
— п. Полазна, Полазненский пруд в районе Свято-Троицкой церкви;
— с. Усть Гаревая, река Кама, прибрежная зона в районе церкви Рождества Христова.
В Ильинском муниципальном округе: Ильинский, Обва.
В Красновишерском муниципальном округе: Красновишерск, безымянный ручей (ул. Березниковская, 1).
В Краснокамском муниципальном округе: Краснокамск, закрытая купель на территории Православного прихода храма во имя св. великомученицы Екатерины.
В Кудымкарском муниципальном округе: Кудымкар, река Кува; с. Ёгва, река Ёгва.
В Лысьвенском муниципальном округе: Лысьва, берег Лысьвенского пруда.
В Нытвенском муниципальном округе: д. Говырино — река Дюльдино и родник.
В Октябрьском муниципальном округе:
— п. Октябрьский, пруд Верхний;
— п. Сарс, пруд Верхний, ул. 8 Марта;
— п. Щучье Озеро, река Бакряж (ул. Советская);
— п. Тюш, река Тюш (ул. Заречная).
В Ординском муниципальном округе: Ашап, ключ ниже плотины пруда Центральный; Орда, ключ у реки Ординка; с. Гремяча, купель на источнике св. Великомученика Пантелеймона.
В Оханском муниципальном округе: с. Острожка, водоём вблизи ул. Пономарёва.
В Очёрском муниципальном округе: Очёр, Очёрское водохранилище.
В Соликамском муниципальном округе: Соликамск, Боровской затон; с. Городище, река Усолка.
В Суксунском муниципальном округе: с. Ключи, храм Воскресения Христова; с. Брёхово, храм святителя Николая Великорецкого, святой источник (родник); д. Пепёлыши, Ильинский источник (водопад Плакун, святой источник, родник).
В Уинском муниципальном округе: с. Уинское, пруд на реке Уя.
В Чайковском городском округе: Чайковский, прибрежье акватории Воткинского водохранилища, граничащего с территорией Парка культуры и отдыха в Чайковском по ул. Кабалевского.
В Чердынском муниципальном округе: Чердынь, купель на территории Чердынского Иоанно-Богословского мужского монастыря; родник в с. Покча; с. Бигичи; Никольский родник в п. Ныроб; родник с. Редикор.
