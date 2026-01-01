В МЧС Прикамья рассказали о местах для окунания на Крещение Будут работать 53 оборудованные площадки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 19 января верующие православные отмечают Крещение Господне. Главным ритуалом этого праздника является освящение воды, проводимое как в церквях, так и на открытых водоемах. С этим связаны две распространенные традиции: получение освященной крещенской воды и символическое погружение в прорубь.

В местах Крещенского купания будут дежурить сотрудники Главного управления МЧС и Главного управления МВД по Пермскому краю, представители служб спасения города и края, работники муниципальных администраций, медицинские работники и добровольцы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, в этом году на водных объектах региона подготовлено 53 специальных места для Крещенских купаний. В Перми это три локации:

— территория Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря (ул. Пристанционная, 38); работает с 22:00 18 января до 05:00 19 января;

— территория Богоявленского мужского монастыря Пермской епархии (Верхняя Курья, ул. 1-я линия, 53); с 22:00 18 января до 07:00 19 января;

— Мотовилихинский пруд — с 22:00 18 января до 07:00 19 января.

В Пермском муниципальном округе:

— п. Юго-Камский, пруд на р. Юг;

— д. Кочкино, р. Мулянка;

— с. Кольцово, р. Сыра;

— с. Курашим, пруд на р. Курашимовка;

— п. Юг, р. Юг, ул. Ленина, 6;

— д. Шульгино, Тиминский пруд.

В Березниках: п. Орёл на Каме, посёлки Романово и Турлавы.

В Березовском муниципальном округе: с. Таз-русский, пруд на реке Таз.

В Гайнском муниципальном округе: п. Гайны, река Кама.

В Горнозаводском муниципальном округе: п. Кусье-Александровский, река Койва.

В Губахинском муниципальном округе: п. Усьва, река Усьва.

В Добрянском муниципальном округе:

— Добрянский пруд в районе храма Рождества Пресвятой Богородицы, ул. Ленина;

— купель «Сладкий Лог», ул. Кирова;

— п. Полазна, Полазненский пруд в районе Свято-Троицкой церкви;

— с. Усть Гаревая, река Кама, прибрежная зона в районе церкви Рождества Христова.

В Ильинском муниципальном округе: Ильинский, Обва.

В Красновишерском муниципальном округе: Красновишерск, безымянный ручей (ул. Березниковская, 1).

В Краснокамском муниципальном округе: Краснокамск, закрытая купель на территории Православного прихода храма во имя св. великомученицы Екатерины.

В Кудымкарском муниципальном округе: Кудымкар, река Кува; с. Ёгва, река Ёгва.

В Лысьвенском муниципальном округе: Лысьва, берег Лысьвенского пруда.

В Нытвенском муниципальном округе: д. Говырино — река Дюльдино и родник.

В Октябрьском муниципальном округе:

— п. Октябрьский, пруд Верхний;

— п. Сарс, пруд Верхний, ул. 8 Марта;

— п. Щучье Озеро, река Бакряж (ул. Советская);

— п. Тюш, река Тюш (ул. Заречная).

В Ординском муниципальном округе: Ашап, ключ ниже плотины пруда Центральный; Орда, ключ у реки Ординка; с. Гремяча, купель на источнике св. Великомученика Пантелеймона.

В Оханском муниципальном округе: с. Острожка, водоём вблизи ул. Пономарёва.

В Очёрском муниципальном округе: Очёр, Очёрское водохранилище.

В Соликамском муниципальном округе: Соликамск, Боровской затон; с. Городище, река Усолка.

В Суксунском муниципальном округе: с. Ключи, храм Воскресения Христова; с. Брёхово, храм святителя Николая Великорецкого, святой источник (родник); д. Пепёлыши, Ильинский источник (водопад Плакун, святой источник, родник).

В Уинском муниципальном округе: с. Уинское, пруд на реке Уя.

В Чайковском городском округе: Чайковский, прибрежье акватории Воткинского водохранилища, граничащего с территорией Парка культуры и отдыха в Чайковском по ул. Кабалевского.

В Чердынском муниципальном округе: Чердынь, купель на территории Чердынского Иоанно-Богословского мужского монастыря; родник в с. Покча; с. Бигичи; Никольский родник в п. Ныроб; родник с. Редикор.

