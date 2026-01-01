Более 160 пермяков остались без воды из-за ремонта на водоводе Идут работы на улице Фрезеровщиков, 46 Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

В связи с проведением ремонтных работ на водоводе по адресу ул. Фрезеровщиков, 46 временно отключён участок водопровода. В результате без воды остались 167 жителей Перми, сообщает компания «Новогор-Прикамье».

Кроме того, часть Ленинского района также испытывает проблемы с водоснабжением: в некоторые дома вода подаётся с пониженным давлением.

«Специалисты «НОВОГОР-Прикамье» делают всё возможное, чтобы восстановить нормальное давление воды в сети в максимально короткие сроки и благодарят за понимание», — добавили в сообщении в социальных сетях компании.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 13 января в Индустриальном районе Перми произошла утечка воды, из-за чего в жилых домах и детском саду отключили воду, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе. Водоснабжение было прекращено в нескольких домах м/р Авиагородок. Утечка случилась по ул. Чердынской, 14а.

