Около трёх десятков домов и детский сад остались в Перми без воды Авария произошла в Индустриальном районе

В Индустриальном районе Перми произошла утечка воды, из-за чего в жилых домах и детском саду отключили воду, сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе.

По данным ЕДДС, с 22:10 13 января водоснабжение было прекращено в нескольких домах м/р Авиагородок. Утечка случилась по ул. Чердынской, 14а.

Без воды остались следующие здания по адресам:

- ул. Чердынская, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 18а (в здании расположен детский сад);

- ул. Архитектора Свиязева, 10;

- ул. Норильская, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, 13/1, 13а, 15, 26;

- ул. Карпинского, 18, 20;

- ул. Камышловская, 21;

- ул. Сусанина, 4, 5, 6, 9.

Ликвидацией последствий аварии занимается МКУ «Городская коммунальная служба». Для получения информации об отключении воды и организации подвоза воды можно позвонить по тел. 210-06-80.

