Водитель микроавтобуса скончался после ДТП с фурой под Кунгуром Прикамья Инцидент произошёл в ноябре 2025 года в районе деревни Черепахи

Константин Долгановский

В больнице скончался водитель рейсового микроавтобуса после столкновения с грузовиком в ноябрьском ДТП под Кунгуром. Об этом сайту perm.aif.ru сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Напомним, 14 ноября вечером на 64 км трассы Р-243 неподалёку от д. Черепахи в Кунгурском округе произошло столкновение между рейсовым микроавтобусом и грузовиком. Семь человек погибли, 12 получили травмы различной степени тяжести. К началу декабря из больниц Перми были выписаны шесть человек, лечение продолжали остальные шестеро, включая ребёнка.

Состояние ребёнка и одного взрослого оценивалось как удовлетворительное. Один человек находился в состоянии средней степени тяжести, три пациента — в тяжёлом состоянии.

