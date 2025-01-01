Семь пострадавших в ДТП под Кунгуром продолжают лечение в больницах В их числе один ребёнок Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

На 28 ноября в медицинских учреждениях Пермского края продолжают проходить лечение 7 человек, пострадавших в ДТП под Кунгуром. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Состояние двух взрослых и одного ребёнка оценивается как удовлетворительное. Один пациент находится в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжёлом, ещё один — в крайне тяжёлом. Ранее пять пострадавших были выписаны из стационаров и переданы на амбулаторное наблюдение по месту жительства.





Напомним, авария произошла 14 ноября вечером на 64 км трассы Р-243 вблизи д. Черепахи: столкнулись рейсовый микроавтобус и грузовой автомобиль. По предварительным данным, водитель микроавтобуса пытался избежать столкновения с другим транспортным средством. В результате ДТП погибли 7 человек, ещё 12 получили травмы.

