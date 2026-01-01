На выезде с улицы Локомотивной в Перми начнёт работу светофор Участок будет контролировать ЦБДД Поделиться Твитнуть

В понедельник, 19 января, после утреннего часа пик начнёт работать светофор на выезде с ул. Локомотивной на пл. Гайдара. Об этом сообщает минтранс Пермского края.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края (ЦБДД) отметили, что на этой неделе транспортные потоки на объездах закрытого для движения участка ш. Космонавтов стабилизировались. Это позволит включить светофор, который предназначен для распределения потоков и обеспечения выездов.

Когда светофор включат, специалисты ЦБДД будут контролировать ситуацию на дороге. При необходимости светофор будут регулировать вручную.

«Просим водителей быть внимательными и соблюдать требования сигналов светофора», — добавили в минтрансе.

Ранее в краевом минтрансе рассказывали, как избежать пробок при поездке из аэропорта в центр Перми. В ведомстве также записали видеоинструкцию, где показано, как можно выехать с пл. Гайдара через ул. Строителей к Гознаку, а также как вернуться обратно.

