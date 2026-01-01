В минтрансе рассказали, как избежать пробок при поездке из аэропорта в центр Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 12 января многие водители, направляющиеся из аэропорта в центр Перми по ш. Космонавтов, предпочли объездные пути — улицы Малкова и Локомотивную. В то же время новая ул. Строителей, предназначенная для разгрузки трафика, оказалась почти свободной. Об этом рассказали в минтрансе региона, комментируя утренние пробки в 9 баллов.

Чтобы помочь горожанам сориентироваться и спланировать поездки на будущее, в ведомстве подготовили видеоинструкцию. В ней показано, как можно выехать с пл. Гайдара через ул. Строителей к Гознаку, а также как вернуться обратно.

В министерстве отметили также, что для стабилизации транспортных потоков потребуется некоторое время. Автомобилисты должны привыкнуть к новым маршрутам, на что может уйти до двух недель. В этот период специалисты будут вручную регулировать работу светофоров, чтобы обеспечить более плавное движение.

Ранее минтранс уже публиковал схему, которая показывает все возможные пути объезда закрытых участков. Так, при движении по ш. Космонавтов из аэропорта в центр можно воспользоваться следующими маршрутами: улицы Малкова и Локомотивная, ул. Строителей, ул. 2-я Шоссейная, ул. Мира, ул. Карпинского, ул. Крисанова (или Плеханова), ул. Стахановская.

Для тех, кто хочет попасть в центр из микрорайона Паркового, существует новый тоннель, расположенный на пересечении улиц Вишерской и Дзержинского. Если вы выезжаете с улицы Карпинского, то можете продолжить путь в центр по улицам Плеханова, Крисанова и ш. Космонавтов в направлении ЦКР.

