В Перми проводится расследование обстоятельств смерти адвоката

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Ленинском районе Перми следователи устанавливают причины смерти 52-летнего юриста Александра Дорофеева. Источники издания «Коммерсантъ-Прикамье», близкие к следствию, подтвердили, что ведётся проверка. Согласно некрологу на сайте адвокатской палаты региона, Дорофеев скончался 7 января этого года. В тот же день его статус адвоката был прекращён. Подробности происшествия пока не разглашаются.

По информации от собеседников издания, тело Дорофеева было найдено в его квартире с закрытой дверью. Они также отметили, что следователи не всегда проводят проверки по фактам «некриминальных» смертей.

Адвокатская палата высоко оценивала профессиональные качества Дорофеева, отмечая его грамотность и ответственность.

