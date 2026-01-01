В Перми ушёл из жизни 52-летний адвокат Коллегии адвокатов Поделиться Твитнуть

фото: jannoon028

freepik.com

Адвокатская палата Пермского края с прискорбием сообщает, что 7 января 2026 года на 53-м году жизни скончался адвокат Коллегии адвокатов «Стратегия права» Александр Дорофеев.

«Трудно и больно поверить в эту нелепую смерть нашего замечательного коллеги. Всегда спокойный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный Александр Сергеевич неизменно пользовался уважением и признанием не только в адвокатском сообществе, но и среди доверителей как грамотный, ответственный профессионал», — говорится в некрологе.

Адвокатская палата Пермского края выразила искренние соболезнования родным и близким коллеги. «Светлая память об этом выдающемся адвокате и человеке навсегда останется в наших сердцах», - сказано в публикации на сайте организации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.