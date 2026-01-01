Пожар в гаражных боксах Перми распространился на площади 200 квадратных метров Поделиться Твитнуть

В пятницу, 16 января, в Перми в 12:52 поступил сигнал о возгорании в доме на ул. Старцева. На место незамедлительно выехали 42 спасателя и 11 единиц спецтехники. По прибытии пожарные выяснили, что горят гаражные боксы, расположенные рядом с домом, рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В результате происшествия никто не получил травм. Пожар был локализован в 14:17 и полностью потушен к 14:22.

Огнём было охвачено 200 кв. м. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее пользователи соцсетей опубликовали фото и видео горящих помещений в районе ул. Старцева. Писали, что возгорание возникло рядом с автомастерской и автомойкой. На опубликованных в Сети кадрах виден густой чёрный дым, который поднялся над городом.

