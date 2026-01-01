В Перми загорелись гаражные боксы на улице Старцева В небе над городом — чёрный дым Поделиться Твитнуть

Днём 16 января в столице Прикамья произошёл крупный пожар. Пользователи соцсетей опубликовали фото и видео горящих помещений в районе ул. Старцева. Как выяснилось, возгорание возникло рядом с автомастерской и автомойкой.

На опубликованных в Сети кадрах виден густой чёрный дым, который поднялся над городом.

«Пожарно-спасательные подразделения работают по повышенному ранга пожара по адресу ул. Старцева. Предварительно происходит горение гаражных боксов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

О пострадавших во время инцидента не уточняется. В МЧС по региону сообщили, что дадут развёрнутый комментарий позже.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.