В Перми закрывается ресторан грузинской кухни «Сакартвело» Последним днём его работы станет 17 января

Олег Антонов

В Перми ресторан «Сакартвело» на ул. Монастырской, 12а, прекращает свою работу. О закрытии сообщили владельцы заведения.

«В эти выходные прощаемся с эпохой.. Ждём всех на огонёк в субботу 17 января. Хотим, чтобы это был особенный вечер, с живой музыкой, улыбками и теплыми воспоминаниями», — говорится в сообщении в соцсетях.

Напомним, ресторан грузинской кухни «Сакартвело» работал в помещениях на ул. Монастырская, 12а более десяти лет.

Объявление о его продаже давно висело на сайте «Авито». Осенью 2025 года заведение продавалось за 5,5 млн руб. Это на 69,5 млн руб. меньше, чем было выставлено в апреле позапрошлого года, когда собственник предлагал приобрести готовый бизнес вместе с помещением за 75 млн руб.

Общая площадь ресторана составляет 290,6 кв. м. Вместительность — до 120 посадочных мест. В среднем месячная выручка заведения составляла 3 млн руб., расходы — 2,5 млн руб. Чистая прибыль — 500 тыс. руб. Окупаемость, по данным автора объявления, составит 36 месяцев.

В Перми продолжит работать ещё один ресторан «Сакартвело». Он находится по адресу ул. Максима Горького, 58а.

