Власти Перми планируют расширить сеть велодорожек в городе

Скринщот Приложения к программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Перми

В Перми планируется расширение сети велосипедных дорожек, которую будут реализовывать в рамках городской программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) на период с 2025 по 2043 год. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно обнародованным данным, городская администрация намерена интегрировать создание велодорожек в проекты строительства автомобильных дорог. Также планируется обеспечить зимнюю уборку велосипедных дорожек, аналогичную уборке пешеходных тротуаров. Кроме того, в планах — установка велопарковок возле образовательных учреждений, спорткомплексов, рекреационных зон, точек общепита и торговых центров.

Как сообщил «Новому компаньону» руководитель сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города до 2043 года разрабатывают уже три года. Часть обозначенных на схеме «велодорожек» запроектирована, но в проектах они предусмотрены с разрывами (без велопереездов).

Синявский также обратил внимание на две важные проблемы разработанной сети. Во-первых, развитие велодорожной иннфраструктуры не предусматривается в центре города, где высокая плотность населения, много рабочих мест и большое количество конфликтов, которые возникают с участием велосипедов, СИМ, автомобилей и пешеходов. К тому же в центре запрещена парковка СИМ.

Фото: сообщество "Велосипедизация Перми" ВК

Во-вторых, в Перми, в отличие от некоторых других российских городов (например, Москвы), не делают велополосы при текущих ремонтах и не делают их на проезжей части даже временной разметкой. В случае с ПКРТИ предусматривается создание только при капитальных ремонтах и реконструкциях улиц.

«Эта схема просто смешная, потому что на ней уже построенные участки отмечены как будущие. В частности, ул.Строителей — от Трамвайной до Рабочей — уже завершена, на ул.Чернышевского и Южной дамбе велодорожки есть сто лет как, на набережной от Перми-1 до Мотовилихинского завода также уже построено. На Парковом тоже есть велодорожка. Это скорее схема не только нового строительства, но и реконструкции существующих улиц. То есть глобального прироста сети не будет», — сообщается на странице пермского велосообщества в соцсетях.

Как ранее писал «Новый компаньон», в ноябре в Сети появилась новая интерактивная карта велосипедной инфраструктуры города. На ней отображены существующие велодорожки и велополосы, а также отмечена протяженность каждого участка. На тот момент в Перми было 43,6 км велодорожек/велополос.

Организаторы сообщали, что на карту нанесены лишь официальные велодорожки, обозначенные соответствующими дорожными знаками и разметкой. Между тем в Перми до сих пор нет единой сети и переходов между велодорожками, причём даже на новых дорогах или дорогах после капремонта, где должно быть предусмотрено обустройство соответствующей велоинфраструктуры.

