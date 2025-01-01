В Сети появилась актуальная карта велосипедной инфраструктуры Перми Общая протяжённость велодорожек в городе составляет более 43 км Поделиться Твитнуть

Скриншот карты велодорожек

Сообщество «Велосипедизация Перми» опубликовало новую интерактивную карту велосипедной инфраструктуры города. Как сообщают организаторы, их цель — создать полный и актуальный реестр велодорожек, чтобы отслеживать динамику их развития в условиях городской среды.

На карте отображены существующие велодорожки и велополосы, отмечена протяженность каждого участка. Кроме того, пользователи могут видеть общую длину всех велодорожек и велополос, а также общее количество выделенных участков.

Все данные также были внесены в OpenStreetMap, и теперь маршрутизаторы (OsmAnd, Komoot и другие), использующие OSM, могут строить маршруты по официальным велодорожкам, делая поездки безопаснее и комфортнее.

Самый длинный непрерывный участок находится на ул. Строителей — 2,8 км, на втором месте — ул. Ленина — 2,1 км. В то же время антилидерах по велосипедной инфраструктуре оказался Орджоникидзевский район Перми, где нет ни одной велодорожки.

Организаторы отмечают, что на карту нанесены лишь официальные велодорожки, обозначенные соответствующими дорожными знаками и разметкой. В связи с этим на ней нет «псевдодорожек» в Черняевском лесу.

Помимо этого, если велодорожка не соединена через пешеходный переход или перекрёсток, то значит на на этом участке нет организованного велопереезда. Например, на улицах Ленина, Карпинского и Строителей — по четыре таких отрезка, на ул. Маршала Рыбалко — пять, а на ул. Героев Хасана — шесть, несмотря на реконструкцию 2021 года.

Как пояснил «Новому компаньону» координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский, одна из главных проблем с велосипедными дорожками в Перми — отсутствие единой сети, когда нет переходов между велодорожками, причём даже на новых дорогах или дорогах после капремонта, где должно быть предусмотрено обустройство соответствующей велоинфраструктуры.

Карту велодорожек Перми можно посмотреть по ссылке.

