Пермский «Институт территориального планирования» возглавит Юлия Жданова С 2018 года она работала в этой организации на должности заместителя директора

Сергей Федосеев

По информации, полученной от источников газеты «Звезда», в ближайшее время на пост руководителя «Института территориального планирования» будет назначена Юлия Жданова. С 2018 года она работала в этой организации на должности заместителя директора.

Напомним, что до этого «Институтом» руководила Елена Ермолина, которая в октябре прошлого года была назначена главным архитектором Пермского края.

ГБУ ПК «Институт территориального планирования» в Перми занимается проведением научных исследований, разработок и экспертно-аналитических работ, а также разработкой концепций пространственного развития в сфере градостроительства, архитектуры, планирования и развития объектов транспортной, инженерно-технической, социальной инфраструктуры и иных объектов.

