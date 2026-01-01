Полковник Вячеслав Голдобин станет начальником полиции Перми И первым замначальника управления МВД города Поделиться Твитнуть

Вячеслав Голдобин

ГУ МВД России по Пермскому краю

Первым заместителем начальника управления МВД Перми и руководителем полиции города будет назначен полковник Вячеслав Голдобин, сообщили источники издания «Коммерсантъ-Прикамье», знакомые с ситуацией.

Голдобин ранее занимал должность начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю с 2018 по 2021 год. После увольнения вернулся на службу и в последнее время возглавлял отдел МВД в Александровске.

Его предшественник на посту первого заместителя Вадим Стрижков назначен на должность начальника городского управления МВД. Бывший руководитель управления Алексей Салтыков оставил свой пост после полутора лет работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.