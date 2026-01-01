В Перми сменился руководитель городского управления МВД Ведомство возглавил полковник полиции Вадим Стрижков Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Недавно в Перми произошла смена руководителя городского управления МВД. Алексей Салтыков, который занимал эту должность, ушёл в отставку. На его место назначен полковник полиции Вадим Стрижков, сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Информация о назначении нового руководителя была подтверждена пресс-службой ГУ МВД Пермского края.

Алексей Салтыков был назначен на должность главы УМВД Перми летом 2024 года и проработал на этом посту полтора года. До этого Вадим Стрижков занимал должность заместителя начальника полиции Перми. Ранее он служил в отделе МВД Соликамска, а затем в отделе МВД Свердловского района города.

