В пермском фонде «Дедморозим» подвели итоги акции «Чокнемся» Жители российских регионов собрали почти 400 тысяч рублей на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями

Фото: фонд "Дедморозим"

В пермском благотворительном фонде «Дедморозим» подвели итоги акции «Чокнемся», которая стартовала в конце прошлого года. Пермяки придумали новогоднюю благотворительную акцию, чтобы средства, сэкономленные на спиртном, направить на помощь детям с серьёзными заболеваниями, позволяя им оставаться дома, а не в больничных или интернатских учреждениях.

Виртуальные напитки, общее количество которых составило 440 позиций, были конвертированы в 381 230 руб. Эти средства позволят оплатить 1013 дней ухода за детьми с тяжелыми заболеваниями. Они получают наблюдение выездных врачей и медсестер, а их родители — поддержку психологов и юристов, что даёт возможность детям жить в семейном окружении, избегая попадания в закрытые учреждения.

В рамках акции «Чокнемся», впервые организованной «Дедморозим», жителям страны предложили воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя в новогодние праздники. Посетители сайта choknemsya.ru могли выбрать «виртуальный» напиток (от бокала пива до целого вагона шампанского) и перечислить его стоимость в пользу нуждающихся детей. Таким образом, участники не только отказались от излишнего алкоголя и начали год с заботы о себе и других, но и объединились с 440 единомышленниками, среди которых были известные личности, такие как актёры Никита Ефремов и Альберт Макаров, психиатр Кирилл Сычёв и пермский писатель Павел Селуков.

По словам организаторов, главной целью было отметить Новый год так, как это было в детстве — без алкоголя, и перевести сэкономленные средства на поддержку детей с инвалидностью. Наиболее популярными «напитками» среди участников стали шампанское, пиво и сидр. В результате, детям была оказана помощь в размере, эквивалентном 386 литрам невыпитого спиртного.

Фото: фонд "Дедморозим"

Напомним, акция «Чокнемся» привлекает внимание к проблеме алкогольной зависимости, которая является одной из основных причин социального сиротства в России. Организаторы уверены, что счастливое детство возможно там, где взрослые умеют контролировать потребление алкоголя, и предлагают альтернативные способы празднования.

