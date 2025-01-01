Пермский фонд запустил предновогоднюю акцию «Чокнемся» Сэкономленные на алкоголе средства предложили направить на помощь детям Поделиться Твитнуть

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Дедморозим» запустил предновогоднюю акцию «Чокнемся». Её суть в том, чтобы вместо традиционного алкогольного застолья направить стоимость праздничных напитков на благотворительность.

На сайте choknemsya.ru участникам предлагается символически отказаться от привычных новогодних напитков, таких как шампанское или виски, и перечислить их стоимость на помощь детям с инвалидностью.

По мнению организаторов, алкоголизм является одной из главных причин социального сиротства в России, а дети с инвалидностью подвергаются риску лишения родительской опеки в значительно большей степени и часто оказываются в интернатах на всю жизнь. В этом смысле участие в акции «Чокнемся» — это возможность помочь детям жить в семьях, начать год с доброго поступка и проявить заботу о себе.

Благодаря поддержке фонда «Дедморозим», многие дети с инвалидностью имеют возможность расти в семейном окружении, а не в стенах интернатов или больниц. Специалисты фонда оказывают разностороннюю помощь: от медицинского ухода на дому до юридической поддержки в получении необходимого оборудования и питания. В прошлом году помощь получили более тысячи детей.

