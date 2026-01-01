Вылет рейса из Перми в Москву задержан на шесть часов Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

По данным онлайн-табло Международного аэропорта Большое Савино 15 января на шесть часов задержан вылет рейса СУ 1395 Пермь—Москва (Шереметьево).

Самолёт «Аэрофлота» должен был вылететь в 8:30, но отправление задержали до 14:30. Причины задержки не указаны.

Напомним, накануне из-за производственных обстоятельств на девять часов был отложен вылет рейса из Перми в Египет. Как отметил перевозчик, туроператор и пассажиры были заранее проинформированы о новом времени вылета и прибытия.

