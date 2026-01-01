В авиакомпании объяснили причины задержки рейса из Перми в Египет Пассажиров о ней предупредили заранее Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» «Новому компаньону» прокомментировали информацию о задержке самолёта, выполняющего рейс из Шарм-эш-Шейха в Пермь и обратно.

«Рейс в Египет выполняется по обновлённому расписанию из-за производственных обстоятельств. Туроператор и пассажиры были заранее проинформированы о новом времени вылета и прибытия», — сообщили на предприятии.

Напомним, ранее «Новый компаньон» со ссылкой на онлайн-табло Международного аэропорта Большое Савино сообщил о задержке рейса из Шарм-эш-Шейха в Пермь. До 10:45 задерживается и обратный вылет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.