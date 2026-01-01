Рейс из Шарм-эш-Шейха в Пермь опаздывает более чем на 9 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Международном аэропорту Большое Савино сообщили о задержке рейса из Шарм-эш-Шейха в Пермь.

По расписанию самолёт должен был прибыть в 00:10, но фактически приземлится только в эти минуты. Как показывает информация на онлайн-табло аэропорта, за обслуживание этого рейса отвечает авиакомпания Ural Airlines. Воздушное судно — Airbus A321.

Соответственно, до 10:45 задерживается вылет самолёта в Шарм-эш-Шейх (рейс U6 1513). По расписанию борт должен был вылететь в Египет в 01:25.

До 18:30 задержан прилёт рейса ZF 2964 из Пхукета. Его обслуживает авиакомпания Azur Air. Тип воздушного судна — B-767.

UPD. В авиакомпании Ural Airlines «Новому компаньону» прокомментировали причины задержки рейса в Египет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.