После падения на подростка глыбы снега в Перми возбуждено уголовное дело Мальчик получил травмы и госпитализирован

Фото: Паблик ВК "Типичные Березники"

По распоряжению главы регионального управления СК РФ Дениса Головкина следователь по Мотовилихинскому району Перми возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Согласно предварительной информации, 1 января 2026 года в Мотовилихинском районе с кровли жилого здания на 13-летнего подростка обрушилась снежная глыба. Пострадавшего отвезли в больницу.

Следователь осмотрел место происшествия. Сейчас проводятся допросы свидетелей и сотрудников управляющей компании.

Кроме того, прокуратура Мотовилихинского района Перми начала проверку в связи с информацией о травмировании подростка в результате падения снега с крыши дома. Ведомство даст правовую оценку действиям (или бездействию) должностных лиц, несущих ответственность за содержание общего имущества многоквартирного дома.

Прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела, начатого правоохранительными органами.

