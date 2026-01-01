Банк «Дом.РФ» выделил 243 млн рублей на строительство аквапарка в Перми Объект должны возвести к концу 2027 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Дом.РФ» выделил 243 млн руб. на строительство первого аквапарка в Перми. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Инвестиционный проект площадью 89 тыс. кв. м оценивается в 13,8 млрд руб. Он включает в себя аквапарк с гостиницей, конгресс-центр и тематический парк.

Строительство объекта планируется завершить к концу 2027 года. В «Дом.РФ» подчеркнули, что посещаемость комплекса составит более 1 млн человек в год.

Напомним, в 2024 году власти подписали приказ о КРТ двух несмежных участков, расположенных в Ленинском и Индустриальном районах Перми, со сроком реализации 15 лет со дня заключения договора. Согласно условиям, инвестор должен построить вместо картодрома в Камской долине жилой комплекс с аквапарком и парком аттракционов, а на ш. Космонавтов — новый картодром.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.