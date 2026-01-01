Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В пермском Театре-Театре репетируют панк-рок-оперу Либретто и музыка спектакля о Гамельнском крысолове написаны специально для пермской постановки Поделиться Твитнуть

Композитор Ольга Шайдуллина дала интервью «Новому компаньону», где, в частности, рассказала о спектакле, который она и драматург Михаил Бартеньев создали к открытию большой сцены Театра-Театра после реконструкции.

Ольга Шайдуллина, композитор, куратор Театра-Тятрика:

— «Крысолов» (16+ — ред.) — это для меня ещё один челлендж. Мы с Михаилом Михайловичем Бартеньевым много работаем, но в Театре-Театре это первая наша совместная работа, и мы с трепетом к ней подошли. Когда мы готовились к написанию, мы нашли очень много вариантов истории о Гамельнском крысолове и обнаружили, что легенда о том, как крысолов избавил город от крыс, его кинули на деньги и в отместку он увёл из города детей, основана на реальных событиях. В воскресный день, когда взрослые были в церкви, детей собрали и увели. Это всё в церковных книгах записано, и число указано, и год.

У легенды о Гамельнском крысолове есть несколько вариантов финала. Я финал наш спойлерить не буду, скажу только, что Борис Леонидович Мильграм заказал нам «рок-панк-оперу». Мы такого ещё не делали. Мы взяли отличного аранжировщика, он как раз из среды рокеров. Это Дмитрий Кондрусёв, он работал с группами «КняZz», «Земляне», Boycott, Nobody.one, Hypnose и другими. Очень крепкий профессионал и сам мощный исполнитель, знает эту музыку изнутри. Артисты учат свои партии уже почти год, партитура непростая.

Крысолова споёт Александр Гончарук. По нашей затее, Крысолов — это не какой-то тёмный рыцарь, и не белый рыцарь, а человек, наделённый особым даром, который, возможно, даже и не понимает этого дара, который не знает, насколько он сильный и зачем он настолько сильный. Саша Гончарук тут, конечно, идеально вписывается со своей природой актёрской, которая очень сложная, неуловимая; такое ощущение, что Саша сам обладает даром, который не осознаёт и не ощущает. К тому же у него подходящий вокал: фронтмен рок-группы — это обязательно тенор, если голос ниже, он будет петь в гитарной тесситуре и тогда невозможно будет гитары в перегрузах давать, ему придётся гитары перекрикивать.

Ставить будет сам Мильграм. Борис Леонидович — исключительный пример «играющего тренера»: он умудряется стратегически руководить театром и давать свободу и особые возможности всем «игрокам» — авторам и режиссёрам, при этом оставаться ищущим, пробующим новое, не почивающим на лаврах творцом. Театр-Театр благодаря ему сделал огромный рывок вперёд. Если Мильграма лишат возможности работать в его театре, это будет катастрофа для всей театральной России и особенно для Перми.

