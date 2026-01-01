На севере Прикамья простятся с погибшим на СВО Дмитрием Катаевым Военнослужащего похоронят в Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: ЧП Березники

В зоне спецоперации на территории Украины погиб уроженец Березников Дмитрий Катаев. Об этом рассказали родственники военнослужащего в соцсетях.

«При выполнении боевого задания 15.03.2025 героически погиб любимый муж, отец, сын, брат, дядя Катаев Дмитрий Владимирович», — сообщается в паблике «ЧП Березники».

Прощание с погибшим состоится 14 января в 10:30 в прощальном зале в Березниках по адресу: ул. Мамина-Сибиряка, 1б, «Гранд Ритуал».

Позже в кафе «Глория» (ул. Панфилова, 33) пройдёт поминальный обед.

Как писал «Новый компаньон», 14 января также простятся с двумя жителями Очёрского округа — рядовым Олегом Худяковым и гвардии рядовым Александром Носковым. Они оба погибли на СВО.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.