В Прикамье в один день похоронят погибших на СВО в 2024 году жителей Очёрского округа Поделиться Твитнуть

Олег Худяков и Александр Носков / фото предоставлены администрацией Очёрского округа

В ходе специальной военной операции погибли двое жителей Очёрского округа Пермского края — рядовой Олег Худяков и гвардии рядовой Александр Носков. Прощание с военнослужащими состоится 14 января. Об этом сообщили местные власти и выразили глубокие соболезнования семьям погибших, их близким и друзьям.

Олег Худяков родился 5 октября 2005 года в Очёре, вырос в многодетной семье. Детство Олега прошло в с. Дворец, где он учился в школе. В 2017 году семья переехала в Очёр, и Олег продолжил образование в школе № 3. Вместе с отцом он занимался ремонтом вещей, техники и домашними делами. В свободное время слушал музыку, встречался с друзьями и увлекался техникой.

После окончания школы в 2021 году Олег поступил в Верещагинский многопрофильный техникум, чтобы освоить специальность помощника машиниста. Осенью 2024 года поступил на военную службу и отправился в зону специальной военной операции. В составе стрелкового батальона принимал участие в боевых действиях. 2 декабря 2024 года, выполняя свой воинский долг, Олег погиб.

Прощание состоится в среду, 14 января, в Михайло-Архангельской церкви (Очёр, ул. Ленина, 32). Отпевание начнётся в 12:00, гражданская панихида пройдет во дворе храма после отпевания.

Александр Носков родился 2 декабря 1978 года в с. Путино Верещагинского района. Воспитывался в многодетной семье. В том же году семья переехала в Очерский район. В Павловске Александр окончил школу и поступил в Нытвенское училище, где получил профессию тракториста. После училища поступил на военную службу по призыву и проходил её в Псковской области в ракетных войсках стратегического назначения. Через два года вернулся домой и начал работать в частных компаниях в сфере лесозаготовок.

В 2024 году решил поступить на военную службу и отправился в зону СВО. Гвардии рядовой Носков неоднократно проявлял мужество и героизм, выполняя сложные боевые задачи. За свои подвиги был неоднократно поощрён командованием батальона и бригады. Родители Александра получили благодарность от командира войсковой части за воспитание сына.

24 ноября 2024 года, во время СВО вблизи населенного пункта Новогородовка, при выполнении своих обязанностей Александр попал под артиллерийский обстрел противника и погиб. Прощание с гвардии рядовым Александром Носковым состоится 14 января. Отпевание пройдёт в 14:00 в храме апостолов Петра и Павла. В 14:30 в Павловском доме культуры (р.п. Павловский, ул. Октябрьская, 5) состоится гражданская панихида.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.