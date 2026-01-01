В Пермском крае продолжается наладка инфраструктуры центрального отопления Региональное министерство ЖКХ рассказало о ходе работ в Красновишерске Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В пабликах Министерства ЖКХ Пермского края появилась информация о ходе работ в котельных Красновишерска, где накануне две школы перешли на дистанционный режим работы из-за низкой температуры в помещениях.

По данным министерства, работы проводятся в двух котельных города. В котельной №2 уже установлен новый котел, ведутся работы по его обвязке и подготовке к запуску, который запланирован на 17 января.

В котельной № 11 ведутся подготовительные работы для установки нового котла взамен устаревшего. В этот период параметры теплоснабжения могут быть понижены. Демонтаж старого котла планируется начать после окончания сильных холодов. В нынешних погодных условиях подобные работы проводит рискованно, поскольку временное отключение котла может повлечь за собой дополнительное снижение температуры теплоносителя.

