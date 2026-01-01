Две школы на севере Пермского края переводятся в режим дистанционного обучения В Красновишерске продолжаются работы по усовершенствованию системы центрального отопления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 14 января два образовательных учреждения в Красновишерске — школа № 1 и специальная коррекционная школа — переводятся в режим дистанционного обучения. Об этом сообщила в своём телеграм-канале глава Красновишерского муниципального округа Анна Мельчарик.

Причина изменения формата обучения в том, что котельная № 11, которая отапливает школы, работает на сниженных параметрах.

В настоящее время в городе ведутся работы по повышению качества теплоснабжения: проводится монтаж нового котла в котельной № 2. Планируется поставить новый котёл и в котельную № 11, однако в нынешних погодных условиях вывести из эксплуатации работающий котел, который планируется к замене, рискованно: это может повлечь за собой ещё большее снижение температуры теплоносителя.

Планируется начать монтаж нового оборудования после того, как потеплеет.

Ранее министерство ЖКХ Пермского края сообщало, что новые котлы мощностью 5 МВт, которые устанавливаются в котельных Красновишерска, должны улучшить надёжность и качество теплоснабжения горожан.





