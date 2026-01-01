На севере Прикамья продолжаются работы по модернизации котельных О ходе работ в Красновишерске сообщили в минЖКХ Поделиться Твитнуть

В Красновишерске продолжаются работы по модернизации котельных. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ Пермского края.

На котельной № 2 заканчивается демонтаж старого котла, после чего начнётся установка и подключение нового оборудования. На котельной № 11 замена котла № 4 начнётся после ремонта котла № 3. Это позволит перераспределить тепловую нагрузку и поддерживать работу трёх котлов во время работ, сохраняя нормативные показатели температуры.

Новые котлы, каждый из которых имеет мощность 5 МВт, улучшат надёжность и качество теплоснабжения для горожан, пообещали чиновники.

