Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Определены финалисты всероссийского конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра» Финал конкурса пройдёт 18-22 марта

Спектакль-лауреат 2025 года "Сказки на всякий случай"

Евгений Бирюков

Завершился отбор финалистов всероссийского конкурса молодёжных и школьных театров «Моя игра». Он проходил в два этапа: региональный — для участников из Перми и Пермского края и всероссийский — для театров из других регионов.

Финалистами стали 22 театра и 23 индивидуальных участника из Москвы, Екатеринбурга, Саратова, Барнаула и других городов, а также 18 театров и целых 73 юных актёра из Пермского края.

Илья Томилов, заведующий Фестивальным центром Пермского дома народного творчества «Губерния», руководитель проекта:

— Выросло не только количество спектаклей, но и их качество. С каждым годом всё сложнее определять лучших из лучших. Эта работа была кропотливой и непростой: были спорные моменты, были моменты, когда хотелось взять всех. Но выбор всё же пришлось сделать.

В 2026 году конкурсу «Моя игра» исполняется 10 лет, он будет посвящён 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Финальный этап конкурса пройдёт с 18 по 22 марта в Пермском доме народного творчества «Губерния».

В 2025 году конкурс был настолько сильным, что жюри «Моей игры» пришлось вручить целых два гран-при.

