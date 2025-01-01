Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми завершился всероссийский конкурс молодёжных и школьных театров «Моя игра» вручила целых два гран-при Поделиться Твитнуть

Спектакль-лауреат "Сказки на всякий случай"

Евгений Бирюков

В Пермском доме народного творчества «Губерния» в минувший уикенд завершился всероссийский конкурс молодёжных и школьных театров «Моя игра».

Впервые за всю историю конкурса гран-при были присуждены двум коллективам: детскому театру «Питер Пэн» (Новокузнецк, Кемеровская обл.) за спектакль «Серафима» (12+) и театру-студии «Аврора» (Старый Оскол, Белгородская обл.) за постановку «Сказки на всякий случай» (6+). Одна из составляющих гран-при «Моей игры» – московские гастроли: оба театра-победителя представят свои спектакли на сцене Детского музыкального театра юного актёра по приглашению его художественного руководителя, председателя жюри конкурса «Моя игра» Александра Фёдорова.

Всего в конкурсе «Моя игра» 2025 года приняли участие порядка 4 тыс. юных артистов, из которых почти 1 тыс. вышли в финал. Творческие коллективы прибыли из 20 регионов и Казахстана. Было сыграно более 30 спектаклей, показанных на разных площадках Перми, прошло более 100 индивидуальных выступлений.

Пермский край в основном конкурсе представляли 18 коллективов, ещё восемь коллективов из региона выступили в специальной номинации «Школьный театр». Эстрадно-театральная студия «Озарение» из ПДНТ «Губерния» была отмечена дипломом I степени за народное представление «То время на Пасху» (6+).

Первый конкурс «Моя игра» состоялся в 2016 году. В 2023-м он получил статус всероссийского. Нынешний конкурс – девятый по счёту, на будущий год «Моя игра» отпразднует первый юбилей.

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