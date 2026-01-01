Пермский «Амкар» подписал нового голкипера Игрок перешёл в пермский клуб из дзержинского «Химика» Поделиться Твитнуть

Пермский футбольный клуб «Амкар» продолжает укреплять состав в преддверии нового игрового сезона.

13 января стало известно, что контракт с клубом подписал Владислав Долженко, воспитанник академии «Рубина», имеющий опыт выступлений за молодёжные и вторые команды «Рубина» и «Сочи». За эти команды он провёл суммарно 52 матча.

В прошлом сезоне Влад защищал ворота дзержинского «Химика», за который сыграл 14 матчей, 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности.

21-летний голкипер будет выступать в составе «Амкара» под номером 13.

Ранее сообщалось, что в «Амкар» пришёл вратарь белгородского «Салюта» Владислав Зернаев.

