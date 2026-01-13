Голкипер Владислав Зернаев переходит в «Амкар Пермь» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Вратарь Владислав Зернаев подписал контракт с пермским футбольным клубом «Амкар». Об этом сообщается в социальных сетях ФК.

Он воспитанник академии ФК «Балтика», с которым и подписал первый профессиональный контракт, однако дебютировать за основную команду не удалось. Впоследствии выступал за «Коломну» (Московская обл.), «Знамя Труда» (Орехово-Зуево), ставропольское «Динамо» и белорусский «Бумпром».

В прошлом сезоне Зернаев защищал ворота белгородского «Салюта», сыграв во всех 29 матчах первенства и 13 раз сохранив свои ворота «сухими».

Уточняется, что 25-летний голкипер будет носить первый номер в составе «Амкара».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.