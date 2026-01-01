Власти Прикамья пообещали завершить строительство онкоцентра в этом году Ежегодно в нём смогут получать комплексную помощь более 14 тыс. пациентов Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из ТГ-канала Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, как продвигается строительство онкоцентра в Перми. По его словам, работы по возведению объекта выполняет группа компаний «МедИнвестГрупп». Конструкции всех зданий уже готовы, котельная введена в эксплуатацию, и тепло подается во все помещения.

Сейчас устанавливаются витражи, навесной фасад и инженерные коммуникации, а также ведутся отделочные работы внутри. Одновременно облагораживается прилегающая территория.

Завершение строительства запланировано до конца текущего года. После получения лицензии центр начнет принимать пациентов. Площадь объекта — 70 тыс. кв. м. Он включает основной корпус, отделение ядерной медицины, стационар и пансионат.

По словам Махонина, по уровню оснащения новый онкоцентр будет одним из передовых в России. В нём ежегодно смогут получать комплексное лечение более 14 тыс. пациентов Он будет оборудован самым современным оборудованием: например, шестью линейными ускорителями и установкой для брахитерапии. Для диагностики будут доступны три КТ, два МРТ и маммограф.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.