Губернатор Прикамья рассказал о ходе строительства краевого онкоцентра Работы выполняются по графику

Министерство здравоохранения Пермского края

Все работы по строительству краевого онкологического центра в Перми выполняются согласно установленному плану, об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Он также разместил видео со стройплощадки.

Махонин отметил, что здания пансионата и основного корпуса уже построены. В настоящее время осуществляется монтаж внутренних коммуникаций и финишная отделка. Два других корпуса — стационар и отделение ядерной медицины — находятся на этапе возведения. Подрядчик занимается установкой внутренних систем, включая монтаж индивидуального теплового пункта.

Губернатор подтвердил, что завершить все строительные работы планируется к августу будущего года, а первые пациенты смогут получить помощь в центре уже в первом квартале 2027 года.

По словам Дмитрия Махонина, новый онкоцентр будет одним из лучших в стране, предоставляя полный спектр необходимых медицинских услуг в одном месте. Ожидается, что здесь будут обслуживаться ежегодно свыше 14 тыс. пациентов.

