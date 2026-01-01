Верховный суд РФ не будет рассматривать жалобы миноритариев СМЗ В суде посчитали, что это может повлиять на исход дела Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационные жалобы миноритарных акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) в лице АО «БМ-Банк» и АО «Инвестиционная компания Регион». Как следует из данных, опубликованных на сайте «Электронное правосудие», жалобы были поданы 16 и 19 декабря.

Ранее Верховный суд уже отказывал в рассмотрении аналогичных жалоб физических лиц — миноритариев СМЗ. Суд указал, что доводы жалоб не свидетельствуют о серьезных нарушениях норм материального и процессуального права, которые могли бы повлиять на исход дела.

В мае прошлого года Арбитражный суд Пермского края принял решение удовлетворить требования прокуратуры об изъятии акций у более чем 2,3 тысяч совладельцев СМЗ. Основанием стало утверждение о нарушении процедуры приватизации завода в 1990-х годах, что сделало последующие сделки с акциями недействительными.

Миноритарии, а также Мосбиржа и Центробанк РФ, выступавшие третьими лицами, выразили несогласие с этим решением. Апелляционная инстанция впоследствии отменила первоначальное решение, подтвердив законность владения акциями теми, кто приобрел их на организованных торгах.

Однако кассационная инстанция поддержала решение Арбитражного суда Пермского края, признавая его законным.

ОАО «СМЗ» является одним из старейших производителей магниевых продуктов в мире. Завод производит 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 60% товарного магния и 4—5% губчатого титана в России.

