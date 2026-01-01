Елена Синица В Перми демонтируют незаконную сотовую вышку Сейчас ведётся поиск подрядчика, который займётся сносом Поделиться Твитнуть

jannoon028

freepik.com

В Индустриальном районе Перми хотят демонтировать незаконную сотовую вышку (ул. Свиязева, 23). Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Сейчас власти ищут подрядчика, который займётся сносом объекта. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 269,3 тыс. руб. Заявки от подрядчиков принимаются до 20 января. Выполнить демонтаж будет необходимо до 1 сентября 2026 года, уточняется в техническом задании.

Летом 2024 года власти искали подрядчика для сноса другой незаконной вышки сотовой связи в Индустриальном районе — по ул. Геологов, 6. Тогда работы оценивались в 212 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за 2025 год в Перми демонтировали 429 незаконных НТО. Больше всего НТО убрали в Свердловском районе.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.