Елена Синица За 2025 год в Перми демонтировали 429 незаконных НТО Больше всего НТО убрали в Свердловском районе

Администрация Перми

В Перми за 2025 год демонтировали 429 незаконных нестационарных торговых объектов. Больше всего НТО убрано в Свердловском районе — 103. Об этом сообщает администрация Перми.

За тот же период в Индустриальном районе города снесли 79 таких объектов, в Ленинском — 65, в Мотовилихинском — 59, в Дзержинском — 48, в Орджоникидзевском — 43, в Кировском — 29. Еще три НТО убрали в посёлке Новые Ляды.

В мэрии отметили, что во всех районах Перми ведётся систематическая работа по выявлению нестационарных торговых объектов (НТО), установленных с нарушением законодательства. В том числе учитываются и обращения жителей. При обнаружении незаконно размещённого НТО представители городской администрации проводят профилактические беседы с владельцами, разъясняя требования действующих норм.

Если нарушения не устраняются, в отношении лиц, осуществляющих торговлю вне установленных мест, составляется административный протокол. Самовольно установленные объекты, расположенные на муниципальных землях, подлежат принудительному демонтажу.

Напомним, в Перми действует утверждённая схема размещения нестационарных торговых объектов, а также единые требования к их внешнему виду. Это обеспечивает согласованность с архитектурным обликом городской среды и единообразный подход ко всем НТО — независимо от формы собственности земельного участка.

Сообщить о фактах незаконной торговли горожане могут в администрацию своего района или в территориальный отдел полиции.

