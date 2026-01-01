Автомобильные пробки в Перми оцениваются в восемь баллов Задержки общественного транспорта достигают 20 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми вновь наблюдаются серьёзные автомобильные пробки, оцениваемые дорожными сервисами в восемь баллов.

Затруднено движение по ул. Локомотивной, а также на улицах Строителей, Малкова, Стаханова, Свиязева и Карпинского. Как информирует телеграм-канал «Пермский транспорт», автобусы и трамваи на ряде маршрутов задерживаются более чем на 20 минут.

Пробки в девять баллов фиксировались в Перми и накануне утром. В минтрансе региона рассказали, какими улицами предпочтительно пользоваться, чтобы не попасть в затор. В ведомстве даже подготовили видеоинструкцию. В ней показано, как можно выехать с пл. Гайдара через ул. Строителей к Гознаку, а также как проехать обратно.

