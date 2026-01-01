Пермский застройщик улучшил позиции в общероссийском рейтинге ПЗСП вошёл в топ-40 Поделиться Твитнуть

Строительство

Константин Долгановский

Портал «ЕРЗ.РФ» опубликовал рейтинг застройщиков на 1 января 2026 года. Лидирующую позицию по объёму текущего строительства в Пермском крае занимает ПЗСП, в общероссийском топе девелопер улучшил позицию на пять строчек, заняв 36-е место.

Лидерами в Прикамье по объёму текущего строительства остаются ПЗСП, ГК ПМД и ГК «Оникс». ПЗСП возводит 345,5 тыс. кв. м жилья в регионе, что составляет 17,4% от общего объёма. ПМД — 155,8 тыс. кв. м, доля в регионе — 7,85%, по РФ занимает 126 место. «Оникс» — 155,3 тыс. кв. м, доля в регионе — 7,83%, по РФ — 127 место.

В топ-5 также вошёл «Ингрупп» (Пермский край) — 129,7 тыс. кв. м (6,53%), 158-е место в общероссийском рейтинге. И СИК «Девелопмент-Юг» (Краснодарский край) — 118,6 тыс. кв. м (5,98%), из них 15,9 тыс. кв. м с переносом срока сдачи, в общем рейтинге компания занимает 55-е место.

По объёму ввода жилья в 2025 году на территории Прикамья «Девелопмент-Юг» занимает первую строчку — 157,1 тыс. кв. м введено в шести многоквартирных домах двух ЖК. На втором месте — ПЗСП (63,3 тыс. кв. м в шести домах четырёх ЖК), на третьем — «Стройпанелькомплект» (58,7 тыс. кв. м, 7 домов, 2 ЖК).

По итогам 2024 года лидирующую строчку в топе застройщиков по объёму ввода жилья в регионе занимал Фонд защиты прав граждан-участников строительства Пермского края, который сейчас занимает 11-е место в рейтинге.

