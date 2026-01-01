Елена Синица Прокуратура проведёт проверку из-за инцидента с ребёнком во время катания на повозках в Прикамье Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Прокуратура Верещагинского района организовала проверку по информации, размещенной в СМИ, об инциденте с участием несовершеннолетнего во время катания в запряженных санях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

Уточняется, что ведомство оценит соблюдение требований законодательства при оказании услуг. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, как лошадь протащила ребенка по снегу во время катания на повозках. Остановить животное сразу не удалось.





