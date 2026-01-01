Елена Синица Появились подробности о попытке подрыва железнодорожного моста в Прикамье Мужчина будет находиться под арестом в СИЗО до 28 февраля Поделиться Твитнуть

Теракт на железнодорожном мосту в Прикамье готовил местный 53-летний житель. Ранее он работал в одной из исправительных колоний, а в последнее время — в подразделении на охране железной дороги, сообщает Properm.ru.

По данным издания, мужчина будет находиться под арестом в СИЗО до 28 февраля. Эту информацию подтвердили в Ленинском районном суде Перми, куда его доставили после ареста в Чусовом. Судья удовлетворил ходатайство следствия УФСБ по Пермскому краю и избрал ему максимальную меру пресечения. Адвокат задержанного направил в суд жалобу, настаивая на домашнем аресте, так как задержанный полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией предотвратила попытку теракта на Чусовском ж/д мосту в Пермском крае, который планировался спецслужбами Украины. Как уточнили в ЦОС, мужчина стал жертвой телефонных мошенников, перечислив им 350 тыс. руб. Затем аферисты убедили его изготовить самодельное взрывное устройство для теракта, обещая помочь вернуть деньги. По месту жительства задержанного нашли 10 кг взрывчатых веществ.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.