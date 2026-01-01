ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном мосту в Прикамье Задержан житель Чусового, причастный к подготовке взрыва Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Федеральная служба безопасности совместно с Росгвардией предотвратила попытку теракта на Чусовском ж/д мосту в Пермском крае, который планировался спецслужбами Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ЦОС, в Чусовом задержан гражданин России 1972 г.р. Мужчина стал жертвой телефонных мошенников и перевёл 350 тыс. руб. на так называемые безопасные счета. Злоумышленники, выдававшие себя за правоохранителей, убедили его изготовить самодельное взрывное устройство для теракта.

По месту жительства задержанного были найдены 10 кг взрывчатых веществ, компоненты для изготовления бомб и веб-камера, которую он планировал использовать для наблюдения за мостом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ. Рассматривается возможность привлечения его к ответственности по статьям о приготовлении к теракту и незаконном изготовлении взрывных устройств. За эти преступления ему может грозить пожизненное лишение свободы.

ФСБ вновь предупредила граждан о том, что украинские спецслужбы активно используют интернет и мессенджеры для вербовки россиян в преступную деятельность. Они заставляют своих жертв совершать тяжкие преступления, за которые предусмотрены суровые наказания. «Сотрудники правоохранительных органов никогда не будут звонить через Telegram, просить фотографии документов или данные банковских карт», — подчеркнули в ФСБ.

