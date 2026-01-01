«Амкар Пермь» продлил контракт с защитником до конца года Эмиль Галлямов пополнил состав команды летом 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар Пермь"

ФК «Амкар Пермь» продлил контракт с 24-летним защитником Эмилем Галлямовым до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба в соцсетях. Ранее соглашение действовало до конца июля 2026 года.

Эмиль Галлямов является воспитанником академии казанского «Рубина», за который выступал в ЮФЛ и молодёжной лиге. Защищал цвета казанского «Сокола», где в 38 матчах отметился четырьмя голами и шестью голевыми передачами.

В июле 2025 года присоединился к пермскому «Амкару». За это время он провёл на поле 12 матчей, забил три мяча, в том числе в решающем матче, и отдал одну голевую передачу.

Ранее стало известно, что полузащитник Никита Голдобин останется с «красно-чёрными» до конца 2026 года. За «Амкар» он сыграл 24 матча, забив четыре гола и отдав один результативный пас, в апреле был признан лучшим игроком месяца в команде.

