«Амкар Пермь» продлил контракт с защитником до конца года
Эмиль Галлямов пополнил состав команды летом 2025 года
ФК «Амкар Пермь» продлил контракт с 24-летним защитником Эмилем Галлямовым до конца 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба пермского клуба в соцсетях. Ранее соглашение действовало до конца июля 2026 года.
Эмиль Галлямов является воспитанником академии казанского «Рубина», за который выступал в ЮФЛ и молодёжной лиге. Защищал цвета казанского «Сокола», где в 38 матчах отметился четырьмя голами и шестью голевыми передачами.
В июле 2025 года присоединился к пермскому «Амкару». За это время он провёл на поле 12 матчей, забил три мяча, в том числе в решающем матче, и отдал одну голевую передачу.
Ранее стало известно, что полузащитник Никита Голдобин останется с «красно-чёрными» до конца 2026 года. За «Амкар» он сыграл 24 матча, забив четыре гола и отдав один результативный пас, в апреле был признан лучшим игроком месяца в команде.
