Перед морозами в минтербезе Прикамья напомнили о правилах использования газа в быту

Константин Долгановский

«Газпром газораспределение Пермь» и Министерство территориальной безопасности Пермского края распространили памятку с напоминанием о важности соблюдения мер безопасности при использовании газа в быту.

Отмечается, что зимой увеличивается количество потребляемого газа, а из-за ожидаемых в регионе морозов газовые приборы в домах вероятно начнут работать на полную мощность.

В документе, в частности, говорится, что особое внимание следует уделить состоянию дымовых и вентиляционных каналов. В частных домах ответственность за проверку их исправности лежит на владельце, в многоквартирных — на управляющих компаниях.

Чтобы предотвратить отравление угарным газом, необходимо регулярно проверять и очищать дымоходы и вентиляционные каналы, проверять наличие тяги до включения и во время работы газовых приборов, очищать от снега и наледи не только крышу, но и газопровод, обращать внимание на обмерзание оголовка дымохода или вентиляционного канала, обеспечивать приток свежего воздуха в помещение с газовым оборудованием.

При обнаружении утечки газа, срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности необходимо немедленно прекратить использование газовых приборов, перекрыть краны к приборам и на самих приборах, открыть двери, окна или форточки для проветривания помещения, вывести людей из загазованного помещения.

При этом запрещается зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, а также пользоваться электрозвонками.

Аварийная газовая служба работает круглосуточно. В случае чрезвычайной ситуации можно позвонить по тел.: 04, 104 или 112.

