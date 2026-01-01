Первая рабочая неделя в Пермском крае будет холодной Арктический антициклон придёт во вторник Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

На неделе с 12 по 18 января в Пермском крае ожидается похолодание. Об этом сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В понедельник на юге и востоке региона ожидается небольшой и умеренный снег, а ветер ослабнет. В северной части региона сформируется изморозь. Ночные температуры составят от -15 до -10°С, на севере — от -22 до -17°С, а в Перми — от -15 до -13°С. Днём температура поднимется слабо, от -14 до -9°С, а на севере может опуститься до -19°С.

Со вторника по пятницу в регионе будет преобладать арктический антициклон. Восточный умеренный ветер усилит влияние похолодания, и температура будет значительно ниже климатической нормы. В ночные часы ожидается от -18 до -13°С, а при прояснениях — от -25 до -20°С. На севере 13 и 14 января температура опустится до -32...-27°С. Днём прогнозируется от -15 до -10°С, на севере — до -23...-18°С.

