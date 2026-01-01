Елена Синица На улице Леонова в Перми потушили загоревшуюся «газель» В результате происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

На ул. Леонова в Перми произошло ДТП, в результате которого загорелась «газель». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, сигнал о происшествии поступил в ведомство 12 января в 13:30. На место аварии выезжали 12 человек личного состава и две единицы техники.

Возгорание ликвидировали в 13:38. В результате происшествия никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что за новогодние праздники в Перми случилось 11 ДТП, в которых пострадали 14 человек. В их числе один ребёнок.

